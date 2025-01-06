Рекордное количество паспортов изготовили в Казахстане

В 2024 году изготовлено 1 488 308 паспортов граждан Республики Казахстан — это рекордное количество за 30 лет

В 2024 году изготовлено 1 488 308 паспортов граждан Республики Казахстан — это рекордное количество за 30 лет, передает Polisia.kz.

Одной из причин стал сниженный вдвое тариф на оформление паспортов для детей. Самому младшему гражданину, получившему бирюзовый паспорт Республики Казахстан, было всего 10 дней, а самому возрастному — 109 лет. В порядке реадмиссии полиция вернула на родину 70 казахстанцев, оказавшихся за границей без документов.

В 2024 году выявлено 3 786 работодателей, незаконно использующих труд иностранных рабочих. Кроме того 41 иностранному IT-специалисту был выдан вид на жительство по упрощенной процедуре.