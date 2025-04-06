Подростковая преступность в Казахстане за 10 лет снизилась втрое

В министерстве просвещения сообщили, что за последние 10 лет уровень подростковой преступности в стране снизился в три раза. Даже несмотря на то, что сейчас лучше выявляют и регистрируют правонарушения, в 2024 году зафиксировано дополнительное снижение — на 5%. Однако в некоторых регионах, таких как Жетысу, Улытау, Павлодарская, Акмолинская и Карагандинская области, а также в Астане и Шымкенте, всё ещё есть проблемы, которые требуют особого внимания и решений.

В МВД отметили, что в стране ведётся большая работа по предотвращению подростковых правонарушений. Но быстро меняющаяся жизнь требует участия всех — и государства, и родителей. Комитет по охране прав детей проанализировал ситуацию, выделил главные причины плохого поведения подростков и предложил конкретные шаги для их поддержки и адаптации в обществе.

Министр просвещения Гани Бейсембаев поручил местным властям усилить профилактическую работу. Он подчеркнул, что важно больше заниматься правовым просвещением, воспитанием и организацией полезного досуга. Также большое внимание уделят школьным центрам поддержки родителей и психологическим службам в регионах.