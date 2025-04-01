Школьники из ЗКО заняли второе место на международном фестивале по робототехнике

В управлении образования области сообщили, что с 27 по 29 марта в Караганде прошёл X Международный фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий. В нём участвовали школьники из разных стран и городов Казахстана. Нашу область представили ученики специализированной школы-лицея-интерната имени С. Сейфуллина для одарённых детей. Дәурен Қабиболла и Жасмина Ғалымжан заняли второе место в категории 3D-прототипирование.

Напомним, что ребята из нашей области показывают отличные результаты в спорте. Например, на международном турнире Tallinn Open 2025, который прошёл в Эстонии, борец Мейрамгуль Максотова взяла бронзу — третье место в женской борьбе.

Ещё одна наша спортсменка — Алина Ажгалиева — завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по шорт-треку, который прошёл в начале марта в канадском Калгари. Она пришла третьей на дистанции 1000 метров, уступив только спортсменкам из Южной Кореи — О Сонгми и Ким Минджи.