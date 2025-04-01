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Происшествия Социум

В Семее подростки жестоко избили школьника: троих детей отправили в специнтернат

Ещё четверо были оштрафованы на 78 640 тенге.
Жулдызхан Хасангалиева
В Семее подростки жестоко избили школьника: троих детей отправили в специнтернат

Ученики 6–7 классов школы №9 избили мальчика из 4 класса школы №15 еще 24 февраля 2025 года. Видео с избиением быстро разошлось по соцсетям. На нём видно, как подростки пинают ребёнка, бьют по голове и даже прыгают на него. При этом они смеются, снимают всё на телефон и подбадривают друг друга. В нападении участвовали и мальчики, и девочки. У 11-летнего пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма, гематома на голове и синяки на ногах.

Позже омбудсмен по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что семьи нападавших детей уже были под наблюдением комиссии по делам несовершеннолетних. Один из родителей состоит на учёте в наркологии, в другой семье ребёнок уже находился на внутришкольном контроле. Комиссия предложила отправить всех участников драки в спецшколу для трудных подростков. Также предложено лишить родительских прав троих взрослых и прекратить опеку над двумя детьми.

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Специализированный суд области Абай привлёк родителей к ответственности. Один из них получил 5 суток ареста, ещё четверо были оштрафованы на 78 640 тенге.

— По решениям суда: Л.М. (2011 г.р.) был направлен в Областную специальную школу-интернат с особым режимом содержания на 6 месяцев. Основанием послужило совершение им двух уголовных правонарушений, по которым были прекращены досудебные расследования в связи с недостижением возраста уголовной ответственности. Ш.Э. (2008 г.р.), систематически нарушавшая общественный порядок и уклонявшаяся от учебы, помещена в Областную специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением в г. Серебрянск сроком на 4 месяца. М.А. (2012 г.р.), неоднократно совершавшая правонарушения, также направлена в указанное учебное заведение сроком на 4 месяца, — сообщили в пресс-службе суда.

Суд отказал в направлении троих других детей в спецшколы. У одной не было систематических нарушений, а двое слишком малы — по закону в такие учреждения можно отправлять только с 11 лет. В суде отметили, что все решения приняты, чтобы помочь в воспитании детей и не допустить новых правонарушений. Если потребуется, срок пребывания в спецшколе могут продлить.

Напомним, что после шумихи вокруг происшествия казахстанцы собрали 35 миллионов тенге для пострадавшего мальчика всего за три дня. На эти деньги семье купили четырёхкомнатную квартиру.

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