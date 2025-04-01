Заменить удостоверение личности онлайн можно будет в Казахстане

Как сообщили в правительстве, одна из самых востребованных государственных услуг – замена удостоверения личности, до конца апреля будет переведена в онлайн-формат. Об этом на заседании Правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

По его словам, услуга станет доступна до конца апреля. Специалисты уже протестировали AI-модель, которая проверяет загруженные фото на соответствие требованиям. Теперь, чтобы получить новое удостоверение, не нужно будет идти в ЦОН. Достаточно пройти идентификацию на eGov, загрузить своё фото и подпись, оплатить услугу онлайн — и ждать SMS о готовности документа.

— В 2024 году операторами ЦОН оказано 15,2 млн услуг. При этом 80% всех обращений связаны с десятью услугами. Совместно с госорганами мы разработали дорожные карты по их автоматизации и переводу в безальтернативный онлайн-формат. На первом этапе: замена удостоверений личности, выдача ЭЦП, разрешения трудовым иммигрантам. Далее последуют регистрационные услуги: транспорт, недвижимость, документация на землю. Наша цель – снизить нагрузку на ЦОНы на 50% уже к концу года, — отметил министр.