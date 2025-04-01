Девушек в никабах оштрафовали за флаг Казахстана с арабскими надписями

В соответствии с санкцией статьи, наказание за подобное правонарушение может составлять штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

23 марта четыре девушки в никабах сфотографировались с переделанным флагом Казахстана. На нём были изображены сабля и арабская надпись. Запечатленных на снимке доставили в полицию и завели уголовное дело по статье о надругательстве над госсимволами, максимальное наказание за которое — до 2 лет лишения свободы.

Специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау счёл это, как мелкое хулиганство.

— В соответствии с санкцией статьи, наказание за подобное правонарушение может составлять штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток, — пояснили в суде.

Постановлением суда одна девушка понесла наказание в виде ареста на 15 суток с учётом отягчающих обстоятельств — вовлечения несовершеннолетней в правонарушение и совершения его группой лиц. Второй девушке назначили административный штраф в размере 78 640 тенге. Законный представитель третьей, несовершеннолетней, оштрафовали на 39 320 тенге. О четвертой девушке ничего не сообщается.

Постановления суда не вступили в законную силу.