На 22,7 млрд тенге увеличился бюджет Уральска

28 марта прошла очередная сессия городского маслихата. Одним из рассматриваемых вопросов стало уточнение бюджета. По словам руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Азамата Кадырова, с учетом доходов и расходов бюджет города планируется увеличить на 22,7 миллиарда тенге:

Целевые трансферты из областного бюджета - 272 миллиона тенге;

Бюджетные кредиты, предусмотренные из областного бюджета - 10,6 миллиарда тенге;

Собственный доход - 12 миллиарда тенге.

Таким образом на выплату единоразовой выплаты ветеранам ВОВ предусмотрено 30 млн тенге. Кроме этого запланирован ремонт моста через реку Чаган в парке культуры и отдыха, открытие креативного хаба во дворце культуры молодежи.

Кроме этого запланирован возврат неосвоенных целевых трансфертов и кредитов в 1,2 миллиарда тенге. Еще на 1,2 миллиарда тенге планируется погасить непогашенную задолженность перед бюджетом на основе кредитных договоров под государственные ценные бумаги. Также планируется увеличить городской резерв до 1,5 миллиарда тенге. На начало работ по приведению единого архитектурного облика нашего города и закреплению границ садоводческих объединений рассмотрено выделение 40 миллионов тенге. Ещё 1,8 миллиарда тенге планируют выделить на благоустройство Уральска. На завершение ремонта КНС-2 планируется направить 325 миллиона тенге. На ремонт улиц выделят 1,5 миллиарда тенге. Благоустройство набережной реки Урал обойдется бюджету в 1,3 миллиарда тенге. На текущий ремонт фасадов жилых домов запланировано 2,1 миллиарда тенге.

По словам Кадырова, с учетов вышеперечисленных изменений бюджет Уральска в 2025 году составит 68,7 миллиарда тенге.