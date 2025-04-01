У начальника ДП ЗКО новый заместитель

Приказом министра внутренних дел РК на должность заместителя руководителя департамента полиции ЗКО назначен полковник полиции Абулхайыр Уланбек Бауыржанович. До назначения он работал начальником управления полиции Алмалинского района Алматы. Службу в органах внутренних дел начал в 2006 году, занимал руководящие должности. Он будет курировать такие направления как следствие, дознание и оперативно криминалистическую деятельность.

Отметим, что ранее эту должность занимал Талгат Арынов. Его проводили на пенсию. К слову, годом ранее сына Талгата Арынова осудили по делу о сбыте наркотиков. Изначально, несмотря на явные доказательства вины подсудимого, присяжные его оправдали. Полицейские поймали его с поличным. В рюкзаке нашли электронные весы, металлическую ложку, скотч, изоленту, фольгу, полимерные пакеты с герметичным замком. В них были аналоги психотропных веществ общим весом почти 43 грамма. Арынова освободили из-под стражи прямо в зале суда.

В июне стало известно, что апелляционная коллегия отменила решение присяжных, и Арынова-младшего вновь взяли под стражу. Судебное следствие возобновили. К делу снова привлекли присяжных заседателей. На этот раз они оказались не такими гуманными, и мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.

Не согласившись с таким приговором, Арынов и его защитники подали апелляционную жалобу и попросили отменить приговор суда. Судебная коллегия, рассмотрев жалобу, пришла к выводу, что оснований для отмены приговора нет. Таким образом, наказание для Нуржана Арынова было оставлено без изменений.

Приговор суда вступил в законную силу.

Уланбек Абулхайыр. Фото ДП ЗКО