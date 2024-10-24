Сыну полицейского начальника из ЗКО вынесли повторный приговор

5 мая 2024 года в Мангистауской области вынесли вердикт в отношении 26-летнего Нуржана Арынова. Его судили по статье 297 УК РК "Незаконное хранение в целях сбыта аналогов психотропных веществ в особо крупном размере". Отметим, что он является сыном заместителя начальника департамента полиции ЗКО Талгата Арынова. Дело рассматривали присяжные заседатели.

15 мая 2024 года в Мангистауской области вынесли вердикт в отношении 26-летнего Нуржана Арынова. Его судили по статье 297 УК РК "Незаконное хранение в целях сбыта аналогов психотропных веществ в особо крупном размере". Отметим, что он является сыном заместителя начальника департамента полиции ЗКО Талгата Арынова. Дело рассматривали присяжные заседатели.

Тогда несмотря на явные доказательства вины подсудимого присяжные его оправдали. Полицейские поймали его с поличным. В его рюкзаке нашли электронные весы, металлическую ложку, скотч, изоленту, фольгу, полимерные пакеты с герметичным замком. В них были аналоги психотропных веществ общим весом почти 43 грамма. Арынова освободили из-под стражи прямо в зале суда.

В июне стало известно, что апелляционная коллегия отменила решение присяжных, и Арынова вновь взяли под стражу. Судебное следствие возобновили. К делу снова привлекли присяжных заседателей. На этот раз они оказались не такими гуманными, и мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.