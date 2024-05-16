15 мая в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области вынесли вердикт в отношении 26-летнего Нуржана Арынова. Его судили по статье 297 УК РК «Незаконное хранение в целях сбыта аналогов психотропных веществ в особо крупном размере». К слову, он является сыном заместителя начальника департамента полиции ЗКО Талгата Арынова. Дело рассматривали присяжные заседатели.

Из материалов дела следует, что в ноябре прошлого года Нуржан Арынов в городе Актау пытался распространить аналоги психотропных веществ в особо крупном размере через Telegram. По мессенджеру он связался с неким «Старший», который в ходе переписки предложил ему заняться распространением запрещенных веществ. Арынов согласился.

– С ноября прошлого года подсудимый находясь в Актау, умышленно, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе досудебного расследования лицом под

псевдонимом «Старший», в целях сбыта, незаконно хранил аналоги психотропного вещества в особо крупном размере и с использованием электронных информационных ресурсов, - говорится в приговоре суда.

Восьмого ноября в 12-микрорайоне Актау Арынова задержали сотрудники полиции. В его рюкзаке обнаружили электронные весы, металлическую ложку, скотч, изоленту, фольгу, полимерные пакеты с герметичным замком. В них были аналоги психотропных веществ общим весом почти 43 грамма.

Несмотря на имеющуюся видеофиксацию, и обнаруженные у Арынова вещественные доказательства, присяжные заседатели посчитали, что вина подсудимого не доказана и его оправдали. По их мнению, он не имеет к преступлению никакого отношения. Арынова освободили из-под стражи прямо в зале суда. Теперь оправданный имеет право подать на возмещение не только материального, но и морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее за аналогичное преступление жителя Уральска отправили за решетку на 10 лет. Тогда дело так же рассматривали присяжные заседатели.