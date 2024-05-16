38 млрд тенге за 30 лет. Почему Казахстан платит России за воду для ЗКО?

Паводок 2024 года уже называют одним из крупнейших за последние 30 лет. Разлившийся Урал частично затопил соседние Оренбургскую область и город Орск.

Большая вода принесла много проблем окраине Уральска, но сам город не тронула – вода ушла далее вниз по течению в Атырау.



В Уральске власти прогнозировали подъем воды до 10,38 метров. Однако их прогноз не сбылся – максимальный уровень составил 858 сантиметров.

Впрочем, и этого хватило, чтобы затопить садоводческие товарищества вокруг Уральска.

На сегодняшний день объемы сбрасываемой воды в Урал (Из Сакмары и Ириклы на территории Оренбургской области) не уменьшаются, дачные районы третью неделю остаются затопленными. Вот только смогут ли власти удержать эту бесплатную воду. Почему бесплатная? Потому что, как правило, Казахстан платит России за сброс воды.

За последние 30 лет (с 1993 по 2023 годы) Казахстан выплатил более 38 миллиардов тенге за волжскую воду для обеспечения южных районов Западно-Казахстанской области. Несмотря на то, что в регионе насчитывается больше трехсот водоемов, рек и водохранилищ, жители ежегодно сталкиваются с нехваткой воды. Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после паводка в стране реконструируют 15 водохранилищ и построят 20. Вот только подобные обещания уже звучали в СМИ и раньше.

«За годы независимости в Казахстане построили только два водохранилища»

Фермеры ЗКО почти каждый год сталкиваются с нехваткой воды. Не хватает ее и обычным жителям. Летом давление воды в кранах падает.

Несмотря на многочисленные водоемы, хранилища и каналы, большинству из них нужен ремонт. Большая часть ирригационных систем области заполняется через реки Урал, Чаган, Караозен и Сарыозен. За последние пять лет они значительно обмелели.



По информации акимата ЗКО, в регионе насчитывается 45 рек, 200 водоемов, 39 водохранилищ, шесть прудов и 63 канала. Реки мелеют из года в год – последнее повышение уровня рек, если не считать нынешнего, было в 2011 году. Тогда окраины Уральска затопила вода из Чагана. Сообщалось, что это случилось из-за неисправных шандор на гидроузле.

Водохранилищ в области немало, но практически все они находятся на реках, либо образованы за счет поверхностного стока.



БОльшая часть гидротехнических сооружений была построена во времена СССР. Самый "молодой" был построен в 2011 году – это водохранилище Айдарханское на реке Большой Узень в Жангалинском и Казталовском районах. Объем водохранилища – 52,3 млн кубических метров. Самое старое ввели в эксплуатацию в 1954 году в Бурлинском районе. Это водохранилище Кончубай на одноименном пруду.



Три крупнейших водохранилища региона (Кировское, Донгулюкское и Битикское) с общим объемом свыше 200 млн кубометров расположены на реке Кушум в Акжайыкском районе.



Из 45 гидротехнических сооружений, три пруда находятся в частном владении, 31 – в коммунальном (три пруда и 28 водохранилищ), остальные в республиканском владении. На содержание последних из республиканского бюджета ежегодно тратят от 200 до 500 млн тенге.

«Южные районы нуждаются в воде из Волги»

Единственными источниками воды как для населения, так и для сельскохозяйственного сектора южных районов являются трансграничные реки Большой Узень и Малый Узень и Жанибекская оросительно-обводнительная система, которая зависит от волжской воды.



- Эти источники обеспечивают водой 25 сельских округа с населением более 95 тысяч человек четырех крупных районов, функционируют 14 локальных водоочистных сооружений. Ежегодная потребность области в волжской воде составляет 209 млн м3, из них в реки Большой и Малый Узени – 181 млн м3, в Жанибекскую оросительно-обводнительную систему – 28 млн м3. Ежегодно в целях улучшения водообеспечения населения и сохранения нормальной экологической обстановки в меженный период на основании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов (Усть-Каменогорск, 7 сентября 2010 года) из Республиканского бюджета в рамках бюджетной программы 254 "Эффективное управление водными ресурсами" подпрограмма 101 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды и мониторинг за их техническим состоянием» выделяются средства на возмещение затрат по машинной подаче волжской воды, - говорится в ответе акимата ЗКО на запрос редакции.

Объем подачи волжской воды зависит от курса рубля к тенге и тарифа на электроэнергию в России.

«38 млрд тенге за 30 лет»

Как сообщили в министерстве водного хозяйства и ирригации РК, после распада Советского союза с 1993 года казахстанская сторона на основании договоров на подачу воды стала возмещать эксплуатационные затраты на машинный водоподъём с реки Волга и транспортировку воды в Западно-Казахстанскую область за счёт средств республиканского бюджета.

С 1993 по 2023 годы на возмещение затрат выплачено порядка 38 млрд тенге за полученный объем воды в размере 2,4 млн м³. Так, если в 2013 году за волжскую воду для южных районов ЗКО из республиканского бюджета выплатили 1,2 млрд тенге, то уже через 5 лет, в 2018 году, почти два млрд тенге. В прошлом году Казахстан заплатил России за воду из Волги 6,3 млрд тенге. Столько же было запланировано и на этот год. Однако, как следует из ответа министерства водных ресурсов, "учитывая сложившуюся водохозяйственную обстановку и накопление водохранилищ в ЗКО за счет паводка, предусмотренные средства на возмещение затрат по машинной подаче волжской воды будут пересмотрены".



- С начала паводка 2024 года по рекам Большой Узень и Малый Узень получено паводкового стока в объеме 427,8 млн м³, - сообщили в министерстве.

На возмещение затрат на подачу волжской воды для ЗКО было выделено:

2013 год – 1 209,9 млн тг;



2014 год – 1 380,9 млн тг;



2015 год – 1 284,9 млн тг;



2016 год – 1 548,4 млн тг;



2017 год – 1 749,3 млн тг;



2018 год – 1 964,5 млн тг;



2019 год – 2 391,4 млн тг;



2020 год – 2 963,6 млн тг;



2021 год – 4 164,5 млн тг;



2022 год – 8 216,8 млн тг;



2023 год – 6 333,3 млн тг;

«Водохранилище нужно? Или не очень?»

Решить, хотя бы частично, вопрос с водой на юге области могло бы строительство водохранилища в Казталовском районе. Об этом говорят и в самом акимате. Вот только строить его никак не начнут, хотя разговоры ведутся давно.



- Для уменьшения зависимости южных районов от подачи волжской воды из Российской Федерации необходимо строительство водохранилища для аккумулирования паводкового стока реки Большой Узень в объеме до 28 млн м³. Строительство водохранилища это логическое завершение стратегического объекта «Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе села Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области», так как канал является водопроводящим трактом для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в реку Большой Узень, а строительство водохранилища – для аккумулирования паводкового стока реки Большой Узень и подаваемой воды из Урало-Кушумской ООС по вышеназванному каналу, что должно уменьшить водную зависимость области от подачи воды из Российской Федерации, - говорят в акимате.

Источником водозабора УКООС является уральная вода, которая поступает в систему самотёком. Как отмечают чиновники, разрешенный годовой водозабор, согласно выданному разрешению на специальное водопользование Жайык-Каспийской БИ составляет 607 млн м³. Однако наполнение водохранилищ УКООС напрямую зависит от уровня воды реки Урал на момент половодья.



Между тем, в министерстве говорят, что в рамках мероприятий по Концепции развития управления водными ресурсами 2024-2030 годы предусмотрено строительство 20 новых водохранилищ в 10 областях страны, на первом этапе запланировано строительство 10 водохранилищ, в том числе двух водохранилищ по ЗКО. На реке Большой Узень у поселка Жалпактал и на реке Малый Узень у села Сексенбай.



- По проекту строительства водохранилища на реке Большой Узень у поселка Жалпактал за счет средств республиканского бюджета разрабатывается проектно-сметная документация (проектировщик ТОО "Уралводпроект", сумма проекта 38,4 млн тенге). Начать строительство водохранилища на реке Большой Узень у поселка Жалпактал ЗКО с учетом завершения разработки ПСД планируется в текущем году, при выделении бюджетных средств, - сообщили в министерстве.

На вопрос почему же столь необходимые для региона водохранилища до сих пор не были построены, однозначного ответа получить не удалось. В акимате говорят, что ими неоднократно поднимался вопрос строительства водохранилища при рабочих визитах президента РК, премьер-министров, министров экологии и природных ресурсов, председателей Комитета водных ресурсов. А в министерстве утверждают, что акимат Западно-Казахстанской области представлял предложение по строительству водохранилищ на реках Большой и Малый Узень, при этом проектно-сметная документация от акимата не поступала.