Под стражу взяли мужчину, разбившего семь автомобилей в Уральске

14 мая в социальных сетях появилось видео, где мужчина кричит и разбивает стёкла в припаркованных автомобилях возле жилого дома в Уральске. Выяснилось, что хулиган находился в состоянии токсикоманического опьянения.

В областном суде ЗКО сообщили, что мужчину громившего чужие автомобили, взяли под стражу на два месяца по статье 293 УК РК «Хулиганство».

— Следственный судья, с учетом характера уголовного правонарушения и его последствия, санкционировал меру пресечения в виде содержание под стражей сроком до двух месяцев, — сказано в сообщении.

Напомним, что мужчина повредил семь припаркованных автомобилей.