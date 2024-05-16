Выпускник школы имени Маншук Маметовой Бокейординского района рассказал, что в 2020 году они в благодарность за труды педагогов за свой счет установили памятник в районом центре Сайхин. Такой подарок ребята приурочили к 29-летию выпуска. Памятник выпускники заказали у мастера из соседнего села и по их мнению он вышел вполне ничего. Вместе с учителем в композиции изображены двое учеников с колокольчиком в руках и букетом цветов. Памятник обошелся в 1 миллион 400 тысяч тенге. Но по какой-то причине 14 мая памятник демонтировали и теперь он стоит на задворках районного акимата.

— В сквере, где стоит памятник было торжественное открытие, были люди из райОО, учителя, сотрудники акимата, все подарок приняли. Всем было приятно, это был подарок от выпускников. Такие памятники стоят в районе 15-20 миллионов тенге. Мы все сложились, нашли умельца, я считаю, что памятник вышел нормальный. Столько лет стоял памятник никому не мешал, а потом его снесли и выкинули на задворки акимата. Местный аким сказал нам, что он выполнял указания от отдела культуры области, якобы памятник был не согласован с ними и вообще он не целесообразен там. Никакого диалога, просто снесли памятник и убрали на задний двор акимата. Это был подарок с благими намерениями, — рассказывает Арман Кусайинов.

Между тем, в управлении культуры, развития языков и архивного дела области сообщили, что памятник «Ұстаз және оқушылар» был установлен незаконно. Ведомство неоднократно направляло письма в районный акимат, чтобы они устранили нарушение.

— В декабре 2023 года область посетила республиканская комиссия, которая выявила незаконно установленные памятники в Бокейординском и Теректинском районах. Согласно их поручению акимату района было предложено сделать демонтаж с целью приведения в порядок соотношения пропорции фигур и эстетико-художественного оформления памятника. В случае устранения всех замечаний в рамках действующих законодательств будут рассмотрены возможности установки памятника, — сообщили в управлении культуры.

В ведомстве добавили, что предложения о установке памятников от частных и юридических лиц рассматриваются на заседании областной комиссии по охране памятников истории и культуры при акимате ЗКО, после чего направляются на рассмотрение в республиканскую комиссии.

Фотографии предоставлены очевидцами