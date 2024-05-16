Вчера, 15 мая, жители Кульсары устроили забастовку у здания акимата Жылыойского района, передает Радио Азаттык. Пострадавшие от паводков требуют компенсацию в 400 тысяч тенге за квадратный метр для своих домов.

В оперативном штабе Атырауской области сообщили, что техническое обследование прошли около 2 700 домов. Аким Жылыойского района Жумабек Каражанов рассказал, что заключение вынесено на более чем 100 домов.

— В настоящее время сумма для проведения капитального ремонта подтопленных домов в г. Кульсары и оценки аварийных домов рассчитывается исходя из рыночной стоимости. Письменные уведомления с итогами оценки ущерба, которые будут подводиться ежедневно, их будут раздавать жителям члены мобильных групп, созданных в микрорайонах города Кульсары. Жители, согласившиеся с результатами оценки, в течение 2-3 дней могут обратиться в местный акимат за выплатой компенсаций, — рассказал аким района.

В оперштабе сообщили, что после завершения оценки ущерба, акимат Жылыойского района организует выплаты средств в двух направлениях:

Если дома подлежат ремонту: выплата средств на ремонт жилых домов и компенсации за пострадавшее имущество.

Если дома признаны аварийными: строительство новых домов за счет государства или предоставление жилья владельцам в городе Кульсары или другом населенном пункте Атырауской области, а также выплата компенсации за пострадавшее имущество.

Бастующие выходят на пикет не в первый раз, более того, на этот раз часть людей остались ночевать у здания акимата. Кульсаринцы не согласны с размером выплат поэтому отправили обращение президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

— Пусть выдают деньги нам на руки. Мы решим, будем ли заново строить или приобретать жильё в другом месте, — сказал один из жителей.

Ночью к собравшимся жителям вышел председатель маслихата Атырауской области Муса Хайруллиев и заместитель акима области. Они сообщил, что выплаты в размере 400 тысяч тенге за квадратный метр не будет, компенсация за квадратный метр жилья будет рассчитываться в пределах 200–240 тысяч тенге. Более того, строительство новых домов будет возложено на строительные компании и денег на руки пострадавшие не получат.

Более 100 собравшихся заявили, что не уйдут пока не будут выполнены их требования. СМИ пишут, что перед акиматом разложены палатки, а тем кому место не хватило ночевали в акимате.