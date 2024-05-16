На брифинге заместитель акима области Тлепберген Каюпов объявил, что жилье для пострадавших от паводка будут покупать за счет предпринимателей.

— Сейчас мы занимаемся подсчетом суммы, которая будет выделена на строительство и ремонт жилья. Говорить о точных суммах рано, пока мы не узнаем, сколько человек осталось без единственного жилья. От крупных предпринимателей деньги пока не поступили, но финансирование будет гарантировано на уровне республики. Льготных очередей не будет — все будут ждать в общей очереди, независимо от степени нуждаемости. Построить девятиэтажный дом к августу мы не успеем, но если будем покупать квартиры, расселение пойдет быстрее. Варианты — новостройки в черновом варианте и вторичное жилье. Есть застройщики с домами, построенными на 70%, которые не могут завершить строительство — мы их тоже подключим. На уровне правительства поднимаем вопрос: вообще, стоит ли проводить обследование, если и через три месяца вода будет стоять? Есть законные нормативы, согласно которым мы должны провести (обследование). Вот сейчас мы рассматриваем варианты, уже обсуждаем на уровне правительства, — сказал Тлепберген Каюпов.

Заместитель акима области добавил, что при покупке или строительстве жилья в расчет будут брать квадратуру подтопленного жилья, но стоимость такого жилья не должна превышать сумму до 22 миллионов тенге. На следующей неделе комиссия планирует закончить с оценкой ущерба на выплаты в районах области. Заселить пострадавших планируют к 1 сентября.