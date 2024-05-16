Система «Лесохранитель» была установлена в Теректинском районе для мониторинга возможных очагов возгорания в пожароопасный период. Однако во время наводнений она применялась для наблюдения за паводковой обстановкой, позволяя в режиме реального времени визуально отслеживать изменения уровня воды, что было особенно ценно в этот период.

Тем не менее, при мониторинге паводков требовалось человеческое участие, так как камеры первоначально были настроены на обнаружение очагов возгорания, и детальная аналитика для паводковых условий не предусматривалась. Специалисты самостоятельно анализировали ситуацию. Однако система помогла в экстренной ситуации. Ерлескен Дарибайулы, руководитель службы развития финансового и государственного секторов компании Beeline, сообщает, что в будущем система будет использоваться по первоначальному назначению — для раннего обнаружения пожаров. Для этого на вышках Beeline устанавливают камеры с видеоаналитикой, способные обнаруживать возгорания на расстоянии до 25 километров.

- Система способна распознавать задымление, и диспетчер, увеличив на экране изображение, может определить уровень опасности: это может быть пожар, а может и дым от сжигания мусора или просто пыль от проезжающего транспорта. Пилотный проект системы реализовывался в течение полутора месяцев, когда вероятность возникновения природных пожаров была минимальна. В период же паводков в Западно-Казахстанской области государственные органы запросили активацию камер в районах, наиболее подверженных паводкам. Мы оперативно перенастроили камеры, что позволило спецслужбам в реальном времени мониторить ситуацию, отслеживая наличие воды и возможные разрушения, - рассказывает Ерлескен Дарибайулы.

Паводки в ЗКО

Стоит отметить, что аналогичный проект уже успешно реализован в Костанайской области. Система видеонаблюдения Orman-AI позволяет обнаруживать очаги возгорания на ранних стадиях и автоматически передавать информацию дежурному. Местные лесники уже оценили преимущества нововведения в период лесных пожаров. С момента запуска проекта, система помогла обнаружить более 50 случаев задымления на начальной стадии, что способствовало быстрой реакции и предотвращению разрастания огня.

Фиксация задымления с камер видеоаналитики

В настоящее время компания работает над внедрением данного решения в других областях и городах страны. Преимуществом системы является то, что камеры в режиме реального времени поворачиваются на 360 градусов. Но специалисты подчеркивают, что в случае с паводками в ЗКО камеры пока не определяют уровень воды и надвигающую волну. Для этого необходимо участие человека. И для более продуктивной работы в период наводнений необходимо систему совершенствовать. На данный момент, использование системы в паводкоопасный период является адаптацией к текущим условиям и выходом из сложившейся ситуации.

– Для установки видеосистемы мониторинга подходят не все вышки. Во-первых, вышка должна находиться в непосредственной близости с местностью, за которой необходимо слежение. Во-вторых, по высоте вышек тоже есть свои требования. Они должны быть выше деревьев, обзору не должны мешать строения и возвышенности. В-третьих, должно обеспечиваться стабильное электропитание. Зачастую мы ставим дополнительные аккумуляторные батареи, - заключил руководитель компании Beeline.

Установка системы видеомониторинга в ЗКО является важным шагом в направлении модернизации инфраструктуры региона и повышения его устойчивости к природным катастрофам. Такие технологические инновации не только обеспечивают безопасность жителей области, но и способствуют устойчивому развитию региона в целом.