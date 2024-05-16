В полиции прокомментировали изнасилование ребенка в Актюбинской области

Общественники фонда #НеМолчиKZ заявили об изнасиловании трехлетней девочки. К правозащитникам обратилась мать ребенка. По её словам, в жутком преступлении они подозревают родственника супруга, который ранее работал в органах внутренних дел.

В тот же день стражи порядка сообщили, что по этому факту начато досудебное расследование. Подозреваемого установили и доставили в отдел полиции.

Заместитель руководителя департамента полиции Актюбинской области Галым Байжанов сообщил, что мать девочки обратилась в медицинское учреждение 14 мая. Она просила провести осмотр на наличие следов сексуального насилия.

– По данному обращению обеспечен незамедлительный выезд следственно-оперативной группы. Зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого назначены и проведены необходимые экспертизы, - сообщил Галым Байжанов.

Однако, по предварительным данным судмедэксперта, телесных повреждений в области половых органов у ребенка нет.

Стражи порядка заверили, что проводится тщательная проверка всех обстоятельств. Все следственные мероприятия проводятся с участием процессуального прокурора. Расследование находится на особом контроле начальника департамента полиции.