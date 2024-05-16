Большая вода со степей пришла в село Уленты Сырымского района в конце марта. В селе было подтоплено 42 дома. О сложившейся ситуации рассказала Батима Акзомова. Ей "посчастливилось" жить именно в квартире посередине трехквартирного дома по улице Бердигалиева.

- Я живу в квартире посередине, с одной стороны живет сосед, с другой стороны моя мама. У каждого дома свой адрес, владелец, имеются все правоустанавливающие документы. Вода вошла во все три дома. Это видно даже снаружи. Дом находится в аварийном состоянии, ему 60 или 70 лет. Изначально, это был склад, когда еще были колхозы и совхозы. Он расположен в низине, поэтому вода быстро к нам пришла, затопило со всем имуществом, погиб скот. Мы были рады тому, что сами остались живы, - рассказывает женщина.

Как только вода сошла в дома стала приходить комиссия. Изначально все три квартиры признали пригодными к проживанию, позже квартиру, расположенную аккурат посередине все же признали подлежащей сносу.

- И то всё это было с боем, я ходила ругалась, доказывала, ходила в акимат, только после этого его было решено сносить. Квартиры по обе стороны моего жилья (напомним, дом трехквартирный, то есть все три квартиры находятся в одном здании), решением комиссии признано пригодным к проживанию. Теперь мы приступили к сносу своей квартиры, и теперь две квартиры по краям могут упасть в любую минуту. Это вообще нормально? - спрашивает Батима Акзомова.

Ее соседке Акмарал Жолдыбаевой повезло меньше.

- На имени моего мужа два дома, тот, в котором мы с ним живем (злополучный трехквартный дом) и еще один, в котором живет наш единственный сын с женой и детьми. Из-за того, что это жилье не единственное, его даже нормально не смотрят, говорят подлежит ремонту. Мы просим справедливости. Живут две отдельные семьи, - говорит женщина.

По словам сельчан, техническое обследование затопленных домов проводила частная компания, и всем несогласным с решением комиссии, предложили обратиться в суд.

Жительницы дома Батима Акзомова и Акмарал Жолдыбаева

