Сыну полицейского начальника из ЗКО приговор оставили без изменений

15 мая 2024 года в Мангистауской области вынесли вердикт в отношении 26-летнего Нуржана Арынова. Его судили по статье 297 УК РК «Незаконное хранение в целях сбыта аналогов психотропных веществ в особо крупном размере». Отметим, что он является сыном заместителя начальника департамента полиции ЗКО Талгата Арынова. Он курирует вопросы дознания и следствия. Дело его сына рассматривали присяжные заседатели.

15 мая 2024 года в Мангистауской области вынесли вердикт в отношении 26-летнего Нуржана Арынова. Его судили по статье 297 УК РК «Незаконное хранение в целях сбыта аналогов психотропных веществ в особо крупном размере». Отметим, что он является сыном заместителя начальника департамента полиции ЗКО Талгата Арынова и курирует вопросы дознания и следствия. Дело его сына рассматривали присяжные заседатели.

Тогда, несмотря на явные доказательства вины подсудимого, присяжные его оправдали. Полицейские поймали его с поличным. В рюкзаке нашли электронные весы, металлическую ложку, скотч, изоленту, фольгу, полимерные пакеты с герметичным замком. В них были аналоги психотропных веществ общим весом почти 43 грамма. Арынова освободили из-под стражи прямо в зале суда.

В июне стало известно, что апелляционная коллегия отменила решение присяжных, и Арынова вновь взяли под стражу. Судебное следствие возобновили. К делу снова привлекли присяжных заседателей. На этот раз они оказались не такими гуманными, и мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.

Не согласившись с таким приговором, Арынов и его защитники подали апелляционную жалобу и попросили отменить приговор суда. Свою просьбу они аргументировали тем, что суд принял во внимание недопустимые доказательства и нарушил закон.

Судебная коллегия, рассмотрев жалобу, пришла к выводу, что оснований для отмены приговора нет. Таким образом, наказание для Нуржана Арынова оставлено без изменений. Приговор суда вступил в законную силу с момента оглашения, которое состоялось 25 декабря прошлого года.

Однако, учитывая то, что на днях Токаев подписал закон о смягчении наказания для закладчиков, этот срок может быть снижен.