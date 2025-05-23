Как сообщили в Министерстве транспорта РК, в предстоящий летний период до курортной зоны Балхаш будет организовано 10 железнодорожных маршрутов. Поезда будут курсировать из Астаны, Семея, Алматы и Карагандинской области (Мойынты, Саяк).

№ 54/53 «Нурлы жол – Достык» (два раза в неделю);

№ 254/253 «Нурлы жол – Достык» (два раза в неделю);

№ 122/121 «Нурлы жол – Семей» (по четным дням).

№ 643/644 «Мойынты – Балхаш» (через день);

№ 605/606 «Караганды – Балхаш» (ежедневно);

№ 6880/6879 «Балхаш – Саяк» (шесть раз в неделю);

№ 6877/6878 «Балхаш – Мойынты» (шесть раз в неделю);

№ 6894/6893 «Балхаш – Саяк» (два раза в неделю);

№ 6817/6818 «Балхаш 1 – Балхаш 2» (ежедневно).

С 1 июня по 31 августа через день по нечетным дням будет курсировать субсидируемый скоростной поезд №219/220 «Караганда-Балхаш», состоящий из четырех плацкартных и двух купейных вагонов.