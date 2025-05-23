Суд Павлодара вынес приговор хирургу, который во время операции по обрезанию крайней плоти ампутировал часть полового органа пятилетнему ребенку. Случай произошел в августе 2023 года. Врачебная ошибка причина ребенку тяжкий вред здоровью. Хирургу предъявили обвинение по статье 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником».

Вина осужденного доказана показаниями законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, свидетелей, документальными доказательствами и результатами заключения экспертиз. Родители мальчика требовали для него максимальное наказание. Сам врач вину не признал.

Приговором суда его признали виновным и назначили один год ограничения свободы и запретили заниматься оказанием медицинских услуг в должности хирурга в течение одного года.

Приговор в законную силу не вступил.