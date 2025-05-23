23 мая в школах области прошла торжественная линейка «Мектебім, саған, мың алғыс» для учеников 11-ых классов.

23 мая в школах области прошла торжественная линейка «Мектебім, саған, мың алғыс» для учеников 11-х классов. Для остальных школьников провели единый классный час «Білімім – Отаныма». Всего в области насчитывается 379 школ, где обучаются более 124 тысячи учеников.

7 095 учеников окончили 11 класс, из них 337 учащихся претендуют на аттестат «Алтын белгі» о среднем общем образовании, 419 – на «Аттестат с отличием».

В школе-гимназии Вальдорфской ориентации на торжественной линейке представили каждого выпускника 11-го класса. Для них рассказали стихи первоклашки и спели песню второклассники. В торжественной обстановке получили грамоты и награды лучшие ученики 2024-2025 года этой школы.

— Сегодняшний праздник — радостный момент, занимающий особое место каждого ученика. Этот день важная веха в большой жизни, прощание с учебным заведением. Поздравляем вас с этим днём, перед вами новые возможности. Будьте мужественны, трудолюбивы и честны на этом пути. Где бы вы не находились, будьте достойным гражданином своей страны. Особую благодарность выражаю родителям и учителям, ваш вклад в воспитание поколения огромен. Уважаемые одиннадцатиклассники, прощание со школой это начало большого пути в будущее. Вы 11 лет учились, всесторонне развивались, теперь перед вами большой жизненный путь. Желаю вам светлого будущего, высоких свершений, крепкого здоровья и успехов. Какой бы путь вы не выбрали, идите вперед с честью. Станьте гордостью нашей страны. Пусть ваши дороги будут открытыми, шаги уверенными, — выступила директор ШГВО Любовь Юшина.

В СОШ №19 в этом году насчитывается 1033 ученика, из них — три класса выпускников. Уже 24 мая они отправятся сдавать Единое национальное тестирование.

В управлении образования ЗКО сообщили, что этот учебный год завершился хорошими достижениями.