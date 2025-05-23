Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась прекратить действие сертификата Гарвардского университета на право осуществлять программу по студенческим обменам.

Иностранцы, планирующие учиться в США, должны получить визу класса F или M. А выдавать необходимые для получения таких виз документы могут выдавать только те учебные заведения, у которых есть сертификат для приема студентов и участников программ обмена. Это означает, что Гарвард больше не сможет принимать на обучение иностранных студентов. А те, кто уже учится в Гарварде, будут вынуждены перейти на обучение в другой университет или потеряют право на пребывание в стране.

Гарвард назвал этот шаг администрации Трампа незаконным:

— Мы в полной мере привержены сохранению способности Гарварда принимать международных студентов и ученых, которые происходят из более чем 140 стран и неизмеримо обогащают университет и эту страну. Эта акция возмездия угрожает нанести серьезный вред гарвардскому сообществу и нашей стране и подрывает академическую и исследовательскую миссию Гарварда.

В прошлом учебном году Гарварде обучались порядка 7 тыс. иностранных студентов, что составляет 27,2% от общего числа учащихся.

Ранее казахстанского школьника пригласили в 86 вузов мира.