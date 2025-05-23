Его лишили права работать на госслужбе и в квазигосударственных организациях.

Специализированный межрайонный суд Жамбылской области огласил приговор по делу о взятке. Об этом сообщили в Антикоррупционном агентстве РК. На скамье подсудимых оказались главный специалист областного департамента госдоходов Укимбаев, и жители Тараза — Мурадов и Телеуов.

Мурадов и Телеуов дали взятку в 200 тысяч долларов США сотрудникам городского отдела финансов, чтобы те отдали табачную продукцию, которую ранее конфисковали и должны были уничтожить по решению суда. Укимбаев помогал им передать взятку.



Суд приговорил Мурадова к 10 годам лишения свободы, Телеуова — к 9 годам, а Укимбаева — к 3 годам. Также его пожизненно лишили права работать на госслужбе и в квазигосударственных организациях. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: pexels.com