Насильника спугнула жительница первого этажа.

В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения в подъезде дома в Сатпаеве. На записи видно, как мужчина напал на молодую девушку, когда она заходила в подъезд. Он пошёл за ней, схватил за голову, закрыл ей рот рукой и потащил под лестницу. Слышны крики и звуки борьбы. Через некоторое время мужчина убегает.

Крики услышала женщина с первого этажа и побежала за нападавшим. Позже выяснилось, что мужчина пытался изнасиловать девушку.

В департаменте полиции области Ұлытау , что подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, идёт расследование.











