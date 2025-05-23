Задержанный признался в нападении.

В полиции области Ұлытау с допросом мужчины, которого подозревают в нападении на девушку в Сатпаеве. Полицейские провели очную ставку. Мужчина признался, что напал на девушку, хотя, по его словам, он её не знал. Он шёл по улице, увидел, что девушка заходит в подъезд и зашёл следом за ней.

Против него возбудили уголовное дело по покушению на изнасилование - ч. 3 ст. 24 (покушение на преступление) и ст.120 ч.1 (изнасилование) УК РК. Сейчас идёт расследование: полиция собирает доказательства, опрашивает свидетелей и выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Напомним, что камера наблюдения в подъезде зафиксировала как мужчина напал на молодую девушку, когда она заходила в подъезд. Он пошёл за ней, схватил за голову, закрыл ей рот рукой и потащил под лестницу. Через некоторое время мужчина убегает. На крики вышла женщина с первого этажа и побежала за нападавшим.