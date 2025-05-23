С наступлением жаркой погоды каракурты активизируются, массовый пик миграции приходится примерно со второй декады мая и по вторую декаду июня.

Лето – не только время отдыха, но и сезон активности одного из самых опасных пауков в Казахстане – каракурта, одного из «чёрных вдов». С наступлением жаркой погоды каракурты активизируются, массовый пик миграции приходится примерно со второй декады мая и по вторую декаду июня, сообщили на Facebook-странице института зоологии РК.

Сообщается, что обычно пауки строят укрытия у основания кустарников и деревьев, под камнями, среди сухой травы, в норах грызунов, в подвалах или среди мусора. Порой сильная и продолжительная жара вынуждает часть каракуртов первой волны покинуть свои жилища, половозрелые самки и самцы начинают мигрировать в поисках защищенных мест для очередных гнёзд. После спаривания самки, как правило, уничтожают самцов и могут снова бродить в поисках мест для устройства уже постоянного логова, где можно поместить коконы.

— Укус каракурта опасен для человека и домашнего скота. Яд содержит нейротоксины, которые поражают нервную систему. Опасность заключается в том, что укус каракурта бывает сложно заметить. Недаром название их рода (Latrodectus) переводится с греческого как «кусающий скрытно, — пояснили в институте.

Укус похож на укол травинкой и может быть незаметен в моменте, но уже через 15–30 минут появляются симптомы:

резкая боль в месте укуса, потом — в животе, груди, пояснице;

мышечные спазмы, слабость;

потливость, тревога, повышение давления и температуры и другие.

Что делать и как себя защитить?



