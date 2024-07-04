В региональном разрезе наибольшие расходы понесли жители столицы, города Алматы и Карагандинской области. А вот меньше всего за коммунальные услуги, содержания жилья и ремонт отдают жители Абайской, Восточно-Казахстанской и Атырауской областей, об этом говорят данные energyprom.kz.

Тем временем цены для населения на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива по итогам мая этого года выросли на 0,9% за месяц и на 17,6% за год.

В том числе в месячной динамике цены на услуги по вывозу мусора выросли на 6,1%, стоимость электроэнергии поднялась на 1,8%, услуг по обслуживанию и ремонту жилых помещений — на 1,7%, водоотведения — на 0,2%. Стоимость содержание жилья, горячей воды и газа, транспортируемого по распределительным сетям, осталась неизменной. Стоимость холодной воды даже немного снизилась (на 0,3%), как и отопления (на 0,4%).