На заправке загорелся автомобиль с газовым оборудованием.

В Актюбинской области на трассе Актобе–Орск загорелся легковой автомобиль с газовым оборудованием на одной из АГЗС. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЧС региона. На место прибыли пожарные, они успели локализовать и полностью потушить возгорание. Пострадавших нет. В ведомстве напомнили, что при первых признаках возгорания и запахе дыма необходимо срочно звонить на номер 112.

Напомним, что 30 мая в Кульсары Жылыойского района произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трёх близкорасположенных одноэтажных зданий, газозаправочной станции и двухэтажки расположенной позади. В трагедии погибли два человека, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.