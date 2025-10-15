Информация будет предоставляться по валютным операциям свыше 50 тысяч долларов, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов, а также операции участников Международного финансового центра «Астана».

Нацбанк будет передавать налоговикам данные об операциях

Информация будет предоставляться комитету госдоходов Министерства финансов и его территориальным подразделениям по валютным операциям свыше 50 тысяч долларов, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов, а также операции участников Международного финансового центра «Астана». Соответствующий проект приказа опубликовало Министерство финансов.

Как отмечается в документе, реализация приказа позволит своевременно выявлять случаи незаконного вывода капитала и снизить риски фиктивных сделок.

— Данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повышение эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала, снижение рисков осуществления фиктивных операций, в связи с чем отрицательные социально-экономические, правовые и иные последствия отсутствуют, — говорится в документе.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 28 октября.