По данным РГП «Казгидромет», в области дождь. Утром на западе, севере области туман. Ночью +7 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области облачно с переменами. Дождь. Днём +15. Ночью +10 градусов тепла. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность. Без осадков. Днём +15 градусов, ночью +5. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере и востоке области дождь. Температура воздуха днём составит +18 градусов, ночью +10. Ветер юго-восточный: 20 м/с.