В казахстанских школах подходит к концу первая четверть. Осенние каникулы пройдут с 27 октября по 2 ноября — целых 7 дней отдыха. Как сообщили в Министерстве просвещения, на время каникул для школьников подготовили план интересных и полезных мероприятий в рамках программы воспитания «Адал азамат». Он включает акции и занятия, которые помогают развивать патриотизм, справедливость и ответственность.

Среди них:

проект «Детская библиотека» с акцией «Читаем книги на каникулах»;

уроки безопасности «Буллингтен қорған»;

выступления школьного театра.

Главное внимание уделено безопасности детей. Родителям и школам напоминают о важности профилактики дорожно-транспортных происшествий, соблюдения школьных правил, пожарной и кибербезопасности.

В министерстве подчеркнули, что все эти мероприятия направлены в школы как методические рекомендации.



