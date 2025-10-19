Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части страны.

По данным филиала «Казгидромет» ЗКО, количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории страны. Больше нормы – в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Павлодарской, на западе Атырауской, Мангистауской, на северо-востоке Костанайской областей и на востоке области Абай.

Количество осадков в декабре тоже предполагается около нормы на большей части республики. Меньше нормы только в области Ұлытау, в Карагандинской области, на большей части области Абай, на востоке Актюбинской области, в южной половине Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, в северной половине Восточно-Казахстанской, на севере Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетісу.

Количество осадков в январе больше нормы будет только на юго-востоке Туркестанской, в южной половине Жамбылской, Алматинской областях, на юго-востоке Восточно-Казахстанской и области Жетісу.

Количество осадков в феврале будет около нормы во всех регионах Казахстана.

В марте больше нормы – в южной половине Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, областей Абай и Жетісу. Меньше нормы – на большей части Мангистауской области.

В РГП отметили, что прогноз носит консультативный характер и имеет вероятность 55-60%. Он будет уточняться по мере выхода новых прогнозов на месяц, декаду и более короткие периоды.