В детском саду воспитываются 136 детей.

2 сентября 2025 года в Актобе на базе учреждения санаторного типа, ранее работавшего в оздоровительном направлении, открылся новый областной детский сад «Жұлдыз». Об этом сообщили в управлении образования Актюбинской области.

Теперь здесь детям с особыми образовательными потребностями оказывается профессиональная помощь в формате коррекционно-развивающего обучения и воспитания.

В настоящее время в детском саду функционируют 13 групп, в которых воспитываются 136 детей с особенностями в развитии. Учреждение будет работать для поддержки раннего развития детей, улучшения речевых и познавательных способностей, а также для обеспечения качественной подготовки к школьному обучению.

В детском саду созданы все условия для комфортного и безопасного роста малышей: современный спортивный зал, столовая, бассейн, полностью оборудованные кабинеты психолога, логопеда и медицинского работника.

На занятиях эффективно применяются современные педагогические методики и коррекционно-развивающие программы.