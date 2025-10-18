Также синоптики прогнозируют сильный ветер.

Дождь и туман: какая погода ожидает жителей Западного Казахстана 19 октября

По данным РГП «Казгидромет», 19 октября в Западно-Казахстанской области ожидается дождь, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +15 градусов, ночью +7, на востоке области до -1 градуса.

В Актюбинской области погода без осадков, туман, ветер. Температура воздуха днем до 12 градусов тепла, ночью до трех градусов мороза.

На западе Атырауской области ожидается дождь, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 17 градусов тепла, ночью +7.

В Мангыстауской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем до 20 градусов тепла, ночью +10.



