В департаменте полиции ЗКО проинформировали, что сотрудники полиции за три дня ОПМ выявили 367 нарушений правил дорожного движения.
- 38 водителей нелегально перевозили пассажиров и багаж (ст. 463 КоАП РК);
- 54 человека нарушили правила перевозок пассажиров, багажа и грузов (ст. 571 ч. 2 и ч. 3 КоАП РК);
- Пятеро автолюбителей переоборудовали транспортные средств без соответствующего разрешения (ст. 590 ч. 7 КоАП РК);
- Десять водителей находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения (ст. 608 КоАП РК);
- 52 человека эксплуатировали авто без технического осмотра (ст. 590 ч. 9 КоАП РК);
- 63 водителя за рулём пользовались телефоном (ст. 591 КоАП РК);
- 115 человек привлекли к ответственности за несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами (ст. 593 КоАП РК).
Кроме того, по итогам ОПМ на специальную автостоянку водворено 24 транспортных средства.