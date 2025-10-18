Информацию о развитии малого и среднего предпринимательства Бурлинского района за 2021-2024 годы предоставили в акимате района.

Более пяти тысяч человек развивают малый и средний бизнес в Бурлинском районе

Информацию о развитии малого и среднего предпринимательства Бурлинского района за 2021-2024 годы предоставили в акимате района. Сообщается, что по району за период январь-февраль 2024 года зарегистрировано 5108 субъектов малого и среднего бизнеса, за 2023 год - 5178 субъектов МСБ, за 2022 год - 4991 субъектов МСБ, за 2021 год - 4738 субъектов МСБ.

Основные виды деятельности субъектов МСБ выглядит следующим образом:

в сфере торговли занято порядка - 36% предпринимателей;

предпринимателей; в транспорте и связи - 16%;

в сельском хозяйстве - 5% ;

; в строительстве занято - 3% ;

; в прочих отраслях занято - 40% (производство товаров, салоны красоты, парикмахерские, кафе, рестораны, гостиницы, медицина, образование).

— Количество субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных на 1 июня 2025 года по Бурлинскому району 5008, в том числе ТОО 908, ИП — 3638, КХ — 462, количество действующих 4676, в том числе ТОО — 786, ИП — 3441, КХ — 449, — дополнили в акимате.

Между тем, в департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по ЗКО рассказали, как конкуренция влияет на развитие бизнеса и потребительский рынок.

Конкуренция — это двигатель развития. Именно она заставляет предпринимателей быть лучше: предлагать качественные товары и услуги, внедрять инновации и снижать издержки. Для потребителей это означает больше выбора, лучшее качество и доступные цены. А для экономики в целом — это стимул к росту, инвестициям и созданию прозрачной деловой среды. Здоровая конкурентная среда делает рынок более эффективным, а значит, напрямую влияет на улучшение жизни граждан и устойчивое развитие страны.

— Чтобы рынок оставался честным и доступным для всех предпринимателей, департамент реализует целый комплекс мер против монополизма. Это не просто слова — ведётся постоянный мониторинг цен, анализируются товарные рынки, выявляются и пресекаются антиконкурентные соглашения и злоупотребления со стороны доминирующих компаний. Особое внимание уделяется предупреждению картельных сговоров и различным проявлениям недобросовестной конкуренции. Но не только борьба с нарушениями стоит в приоритете. Параллельно создаются равные условия для всех участников рынка: снижается административная нагрузка, внедряются цифровые инструменты контроля, а также активно ведётся разъяснительная работа с представителями бизнеса. Главная цель этих усилий — создание открытой и конкурентной среды, где предприниматели могут развиваться, а потребители — получать качественные товары и услуги по справедливым ценам, — сообщили в департаменте.

В департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по ЗКО отмечают, что малый и средний бизнес — основа экономики. Чтобы он уверенно чувствовал себя на рынке, важно продолжать совершенствовать законодательные и экономические условия. Среди ключевых шагов:

снижение административных барьеров;

упрощение получения разрешительных документов;

обеспечение доступа к государственным закупкам.

Не менее важна финансовая поддержка — доступ к льготным кредитам, субсидиям и другим инструментам. Также нужно развивать инфраструктуру сбыта и цифровые торговые площадки, чтобы даже небольшие компании могли на равных выходить на рынок.

Все эти меры дадут бизнесу возможность расти, создавать рабочие места и приносить реальную пользу экономике.







