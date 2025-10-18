Во всех поездах проводится проверка и тестирование систем отопления.

В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что готовят все поезда к зиме. Сейчас в парке компании — 2 188 вагонов: из них 1 317 стандартных, 732 — Talgo и 108 — электродизельных. Каждый из них проходит проверку перед зимним сезоном.

— Во всех поездах проводится проверка и тестирование систем отопления, чтобы гарантировать их бесперебойную работу в морозы, выполняется диагностика вентиляции для поддержания оптимальной температуры, контролируется герметичность дверей и окон, при необходимости меняются резиновые уплотнители. Особое внимание уделяется тормозной системе — её работоспособность должна быть гарантирована при снегопадах и низких температурах, поэтому проводится смазка всех подвижных частей для предотвращения замерзания. Наружные элементы поездов очищаются и проверяются, чтобы исключить скопление снега и льда и избежать сбоев в работе оборудования, — сообщили в пресс-службе.

Компания отметила, что в технических парках КТЖ круглосуточно осматривают подвагонное оборудование, моют вагоны, очищают узлы и устраняют неполадки. Перед каждым рейсом поезда проходят санитарную обработку — все поверхности дезинфицируются сертифицированными средствами. Сотрудники поездных бригад тоже готовятся к зиме: переходят на тёплую форму, проходят инструктажи по безопасности и первой помощи. Перед каждым рейсом они проходят медосмотр и получают средства индивидуальной защиты. После всех проверок специальная комиссия подтверждает, что поезда готовы к зимней эксплуатации.

Напомним, что 23 сентября на станции Ельтай при отправлении электропоезда сообщением Кокшетау – Нурлы Жол. 22-летняя девушка, опоздав на посадку и увидев, что двери поезда уже закрылись, кинула камень в кабину машиниста. В результате разбился лобовой стеклопакет. В суде девушка пояснила, что бросила камень, чтобы ей открыли двери и впустили в поезд.



