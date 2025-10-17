После 18 октября 2025 года у трёх знаков зодиака откроются новые возможности, и жизнь для них станет значительно легче.

Сейчас ум и внутренняя сила помогут направить энергию транзита Луны и Меркурия на создание будущего.

Овен

Выравнивание Луны и Меркурия поддерживает ваши действия – время на вашей стороне. Возможность, которая появится, может стать результатом долгих желаний и усилий. Важно доверять своей интуиции и осознавать связанные с этим риски. Уверенно отстаивая свое мнение, вы притянете правильных людей и ситуации.

Телец

Вера в собственную ценность помогает привлекать то, что необходимо. Именно это работает в вашу пользу – все необходимые возможности для развития окажутся на вашем пути. Ваше терпение и настойчивость замечены Вселенной, и новые двери открываются как раз вовремя.

Стрелец

Вы получите явный сигнал, что пришло время сказать «да» чему-то новому. Возможно, через общение с давним другом откроется свежая возможность. Страх перед неизвестностью больше не мешает вам – вы понимаете, что для настоящей жизни нужно выйти из зоны комфорта и рискнуть. Этот день напоминает: жизнь создается в движении и смелых решениях.

