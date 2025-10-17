В Западно-Казахстанской области религиозная обстановка характеризуется стабильностью. Взаимодействие между государством и религиозными институтами налажено.

Исполняющий обязанности руководителя управления по делам религий ЗКО Азат Каратай рассказал на брифинге, что в Западно-Казахстанской области религиозная обстановка характеризуется стабильностью.

Взаимодействие между государством и религиозными институтами налажено. Однако в информационную эпоху повышение религиозной грамотности и предотвращение радикальной идеологии должны оставаться вопросами постоянного внимания.

— С целью оживления работы страниц районных неправительственных организаций и информационного сопровождения с 20 августа по 20 сентября Центром был организован конкурс «Jana QADAM». В конкурсе основное внимание уделялось совершенствованию страниц, информирующих по религиозным темам в каждом районе, а также наличию одной страницы, предоставляющей проверенную религиозную информацию жителям района. В результате Чингирлауский район был признан лучшим и занял первое место за создание креативного короткометражного фильма, состоящего из нескольких частей. Активную позицию и значительный вклад в формирование правильного религиозного взгляда и позитивного мнения читателей по актуальным вопросам общества проявили также религиозные страницы районов Акжайыкский, Таскалинский, Жанибекский, Казталовский, Сырымский, Теректинский, Байтерек и Бурлинский, — рассказал Азат Каратай.

Также спикер дополнил, что в регионе установлено семь специальных стационарных мест по продаже религиозной литературы.

Уральск — магазин «Оптима», магазин «Книги», магазин «Книжник», пр. Абая, д. 105, помещение - 13, магазин «Muslimstore07»;

Бурлинский район — ТД «Жарсуат»;

Акжаиыкский район — ТД «Жаркын».

— В случае незаконного распространения религиозной литературы применяется статья 490 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях», а именно по ввозу, изготовлению, выпуску, изданию и (или) распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения. Это влечёт штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц – в размере двухсот месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности сроком на три месяца, — сказал Азат Каратай.