Такое решение приняли в городской суде №2.

В прокуратуре Мангистауской области сообщили, что в 2020–2023 годах компания «Интерьер Строй Актау» заключала с гражданами предварительные договоры на покупку квартир и собрала около 5,5 миллиардов тенге. Однако строительство жилых комплексов так и не было завершено, и дольщики не получили свои квартиры.

Руководители компании были были осуждены за мошенничество. Чтобы защитить права пострадавших, прокуратура подала в суд иски от имени ТОО «AQ QALA 2024», ТОО «Султан-Женис» и ТОО «Murager-Aktau». Прокуратура потребовала расторгнуть предварительные договоры и передать незавершённые дома жилищно-строительным кооперативам.

Суд №2 города Актау удовлетворил эти иски. Теперь строительство можно будет завершить при поддержке государства, и дольщики смогут получить своё жильё. Всего прокуратура защитила права 550 человек, пострадавших от действий застройщика.