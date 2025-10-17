По данным РГП «Казгидромет», без осадков. Утром на западе, севере, востоке области туман. Ночью +5 градусов. Ветер юго-западный: 12 м/с.
В Атырауской области тоже облачно с переменами. Без осадков. Ночью и утром на западе, севере области туман. Днём +17. Ночью +5 градусов тепла. Ветер западный: 14 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность. Без осадков. Днём +12 градусов, ночью +5. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днём составит +18 градусов, ночью +10. Ветер восточный: 12 м/с.