Жители 10 микрорайона жалуются, что с наступлением холодов подвалы многоэтажных домов заполонили мыши. Грызуны также облюбовали мусорные контейнеры. Горожанам даже приходится обращаться в специализированные компании за дератизацией. Однако процедура даёт лишь временный эффект. В случае с крысами и вовсе никакой пользы нет.

Грызуны проникают через щели в подвалы, портят продукты, грызут провода и создают угрозу для санитарного состояния района.

– Мыши повсюду, в подвалах, на детских площадках, в мусорных контейнерах. Видимо сейчас им холодно и поэтому они бегут в тепло. Страшно, конечно, ведь они разносят всякие болезни. За детей боязно. Если с мышами еще попроще, то с крысами всё намного сложнее. Они огромные, голодные и даже не боятся людей, - говорят местные жители.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО сообщили, что массовых жалоб о нашествии грызунов в ведомство пока не поступало. Отметим, что грызуны могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как лептоспироз и геморрагическая лихорадка.