25 октября в Казахстане отмечается День Республики. В управлении занятости и социальной защиты города Астаны сообщили, что к праздничной дате отдельным категориям жителей столицы предусмотрена единовременная помощь в размере 4,5 МРП или 17 694 тенге.

Выплата предоставляется один раз в год и только по одному основанию — по наибольшей сумме, гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения.

Оказалось, что такое решение принимают местные маслихаты. В пресс-службе акима Уральска сообщили, что уральцам такая помощь не предусмотрена.



