38-летний мужчина насиловал подростка в течение пяти дней.

Ещё один казахстанец получил срок за изнасилование несовершеннолетней. В городе Абай Карагандинской области в марте 2025 года отчим насильно выдал 15-летнюю девочку замуж за 38-летнего мужчину. После пяти дней изнасилований девочка смогла сбежать к родному отцу, они сразу подали заявление.

Фонд защиты жертв насилия сообщил, что суд признал подсудимого виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорил его к 17 годам лишения свободы.

По версии следствия, отчим и мать девочки предложили ей выйти замуж за этого мужчину. Девочка отказалась, но позже отчим всё же отправил её к «жениху» — тот увёз её в Караганду, где и насиловал. Суд проходил в закрытом режиме. Также вынесли частное постановление в адрес прокуратуры для проверки действий матери и отчима потерпевшей на предмет возможного состава преступления. В фонде просят привлечь к ответственности отчима и мать.

