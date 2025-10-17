Советник – пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай высказался о состоянии здоровья Сары Назарбаевой.

По данным сайта nazarbayev.kz на 17 октября 2025 года, в последнее время в некоторых СМИ, а также социальных сетях распространяются различные предположения и недостоверные сведения, касающиеся состояния здоровья и местонахождения Сары Алпысовны Назарбаевой.

– В связи с этим считаю необходимым разъяснить: Сара Назарбаева с апреля месяца проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан в городе Алматы. Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением отечественных специалистов, – заявил Айдос Укибай.

Он попросил представителей СМИ и пользователей социальных сетей «проявлять корректность и уважение, не использовать имя Сары Алпысовны для создания спекуляций или попыток привлечь внимание к непроверенной информации».

В мае 2025 года в мессенджерах и некоторых СМИ появилась информация о кончине Сары Алпысовны, но слухи опровергли.