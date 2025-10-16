Правительству предстоит внести изменения и принять решения для поддержки малого и среднего бизнеса.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Олжасу Бектенову до конца недели представить план действий по реализации программы экономических реформ в интересах граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

Правительству предстоит внести изменения и принять решения для поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционного климата и стабилизации экономики. Токаев отметил, что текущая экономическая политика правительства соответствует стратегическим интересам страны и учитывает рыночные тенденции.

