17 июля суд города Атырау вынес приговор скульптору из Уральска Дмитрию Баймукашеву, осуждённому после гибели ребёнка под рухнувшим бюстом. Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы и выплату компенсации пострадавшим. Апелляционная коллегия оставила приговор без изменений, несмотря на грубые нарушения при установке памятников и очевидную ответственность акимата, суд вновь не нашёл виновных — кроме автора. Об этом сообщается на сайте «Ак Жайык».

В июне 2024 года в парке Победы рухнул один из бюстов героев ВОВ. Под тяжёлой конструкцией погибла 7-летняя Айару, которая всего несколько дней назад закончила первый класс. Причиной трагедии, случившейся в результате падения двухсоткилограммового монумента, стал ветер. Девочку доставили в областную детскую больницу, но врачи не смогли спасти — она умерла от травм, несовместимых с жизнью. Её отец Айдос Сабыров и старший брат получили травмы.

Как известно, бюсты установили ещё в 2020 году, в разгар карантина, по инициативе акимата и за счёт спонсорских средств. Проект выглядел благородно, но формально не существовал: разрешений не было, балансодержатель не определён. Памятники четыре года стояли как бесхозные.

Дмитрий Баймукашев, человек, который изготовил бюсты, не случайный человек в профессии. Он из творческой династии скульпторов, сын известного мастера Юрия Баймукашева, автора монумента «Защитникам Отечества» в Астане и других памятников по Казахстану. Скульптурой Дмитрий занимается с детства, работает через собственную уральскую мастерскую «Творческий Союз». Именно там в 2020 году он изготовил серию бюстов.

Из-за ковидных ограничений между регионами сам приехать в Атырау он не мог, поэтому монтаж поручил местным субподрядчикам — по договору с ИП «Далас». Фактическую установку выполняли их рабочие.

В суде Баймукашев пояснил, что лично не присутствовал при монтаже, не проверял качество и даже не знал, какой связующий материал использовался при установке, потому как это попросту было невозможно из-за объявленного локдауна. Тем не менее суд возложил на него всю ответственность, посчитав, что как подрядчик он «должен был обеспечить безопасность работ».

Адвокат Талгат Даулетов на суде объяснял: бюсты в парке Победы — это не здания и не памятники в юридическом смысле. Они относятся к малым архитектурным формам (МАФам) — таким же, как скамейки, фонтаны или декоративные скульптуры. Для таких объектов не требуется проектно-сметная документация и строительная экспертиза, как при возведении домов или монументов.

— МАФы устанавливаются по техническим условиям, по нормам благоустройства, а не по строительным СНиПам. Поэтому обвинение по статье «нарушение строительных норм» изначально было ошибочным. Он не строитель, он художник, — сказал Даулетов.

Адвокат добавил, что Баймукашев не участвовал в монтаже, его выполнили местные подрядчики, но суд всё равно возложил ответственность на него.

Из приговора следует, что проект с самого начала курировал акимат Атырау, возглавляемый тогда Кайратом Уразбаевым. Работы велись по его поручению. Как следует из показаний свидетелей, он лично обращался к предприятиям с просьбой оказать спонсорскую помощь для установки бюстов к 75-летию Победы.

Монтаж курировал его заместитель по вопросам ЖКХ и строительства Ринат Джанглишов. Позже, в конце 2020 года, он перешёл на должность руководителя областного ГАСК — органа, который обязан контролировать строительство и приёмку подобных объектов. Получается, он курировал установку, а потом возглавил структуру, которая должна была её проверить. И не проверил. Акты приёмки подписали уже без него, но вся схема родилась под его контролем.

Формально всё проходило «на общественных началах» — без проектно-сметной документации, технадзора и ответственного лица. Акимат не оформил бюсты на баланс, не провёл испытаний на устойчивость, но всё равно принял объект. После трагедии новая команда акимата заявила, что «объект не числится на балансе города». Фактически бюсты стояли в центре Атырау как ничейные четыре года подряд.

Так исчезла даже преемственность ответственности: одни чиновники ставят, другие делают вид, что не видели, и в итоге за всё ответил один скульптор. У Кайрата Уразбаева было почти два года, чтобы исправить эту ситуацию — поставить бюсты на баланс, назначить ответственного, провести обследование. Он этого не сделал.

Почему не тронули подрядчиков

ИП, выполнявшие монтаж, не имели лицензий и формально занимались другими видами деятельности — уборкой территории и розничной торговлей, но именно их рабочие устанавливали бетонные постаменты.

Но в деле они остались свидетелями, а не обвиняемыми.

Одним из подрядчиков было ИП «Далас», зарегистрированное в Атырау с 2003 года. Согласно данным госреестров, основной вид деятельности этой компании розничная торговля вне магазинов, дополнительный — оказание индивидуальных услуг. Никаких лицензий или уведомлений на выполнение строительно-монтажных работ у «Даласа» не было. Тем не менее именно эта компания, не имеющая отношения к строительству, фактически выполняла установку бетонных постаментов в парке Победы — на территории, где официально работает коммунальное предприятие «Спецавтобаза».

Хозяйка ИП на суде пояснила, что её “просто попросили помочь” и “в парке были люди в форме, но никто не представлялся”.

Второй подрядчик — ИП «Жаксылыкова Н.Б.», зарегистрированное в 2005 году. Основной вид деятельности этой компании — розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах. Эта фирма также не имела лицензий или разрешений на строительно-монтажные работы, но фигурировала в деле как одна из компаний, выполнявших установку бюстов.

Две фирмы с торговыми ОКЭДами, без разрешений и строительного опыта, вдруг оказались подрядчиками по установке тяжёлых бетонных конструкций. Главный вопрос: Кто их туда пустил? — следствие не задало, но просто сделало их свидетелями по делу.

В апелляции защита просила отменить приговор, указывая: Баймукашев не участвовал в монтаже, подрядчики не имели лицензий, а объект вообще не стоял на балансе города. Но суд оставил решение без изменений.

— Ни один чиновник не понёс ответственности. А тот, кто даже не был на монтаже, получил реальный срок, — сказал адвокат Талгат Даулетов.

Да, скульптор действительно заключил договор субподряда с местным ИП — он не отрицал, что поручил установку бюстов атырауским подрядчикам. Но сделал это потому, что в разгар локдауна физически не мог приехать из Уральска, а монтаж велся по поручению акимата, который торопился сдать объект к 75-летию Победы.

Контроль и приёмка должны были оставаться за городскими службами, однако в итоге ни одна комиссия не вышла на место, ни один акт не был подписан официально. Так система снова замкнулась сама на себе: чиновники — вне подозрений, подрядчики — свидетели, а крайним оказался тот, кто лепил героев.