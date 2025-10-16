Об этом сообщил депутат Асхат Аймагамбетов.

По мнению бывшего министра образования, взаимодействие учителей с школьниками и их родителями должно быть формализованным, а не беспорядочным.

– Мы сейчас подготовили законопроект, который будет освобождать школу и учителей от всей этой ответственности, которую на нее навесили. Начиная от школьных чатов. Учителя стали администраторами чатов. Мы поэтому подготовили законопроект и направили в правительство, чтобы прекратить эту практику, – сказал Аймагамбетов в кулуарах мажилиса в среду.

Он описал ситуацию, когда учителям могут написать в три часа ночи.

– Как это в целом влияет на статус учителя? Когда он находится в чате, где 25 детей и они по ошибке могут скидывать картинки, анекдоты, шутки или поздравления? Как это в целом влияет на благополучие учителя? На его и концентрацию и фокус? Ведь у него тоже есть своя личная жизнь. При этом он должен, условно, находиться в чатах родителей. То, что творится в чатах родителей, мы все хорошо знаем. Наша задача – установить баланс и оградить учителей. Никто не должен принуждать учителя обязательно вести эти чаты, – сказал мажилисмен.

Он предложил перейти на использование специализированных электронных платформ, аналогичных системе «Күнделік», или же официальной почты, как это принято за рубежом.

Отдельно мажилисмен подчеркнул, что педагогов не должны заставлять снимать Reels или другой контент для соцсетей.

Мажилисмен также рекомендовал родителям запретить снимать своего ребенка в школе без их ведома для сохранения персональных данных школьников в безопасности.

