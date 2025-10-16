Работодатель, который нанял этих людей без документов, получил штраф в размере 700 МРП.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» сотрудники миграционной службы ДП ЗКО выявили нарушения миграционного законодательства, сообщает Polisia.kz.

На одном из крупных предприятий региона работали иностранцы без разрешений. Все они приехали из стран ближнего зарубежья и не имели законного права находиться и работать в Казахстане.

На нарушителей составлены административные протоколы, ведётся работа по их выдворению из страны. Работодатель, который нанял этих людей без документов, получил штраф в размере 700 МРП. С начала проведения операции в области к ответственности привлечены 69 иностранных граждан. Всего с начала года за подобные нарушения наказаны 1 614 иностранцев, из которых 367 выдворены из страны. Кроме того, за несвоевременную регистрацию иностранных граждан составлено 915 административных протоколов, к ответственности привлечены 80 работодателей.